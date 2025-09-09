Festival de Música de Morelia invadirá la ciudad en su forma más vibrante

El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar recordó que Morelia es la ciudad creativa de la música, por lo que enfatizó que este festival no solo impulsará el turismo, sino hará vibrar la capital con notas musicales y presentaciones que son de alta calidad.

La edición 37 del Festival de Música de Morelia está centrado en las Américas, donde se contará con la participación de la Orquesta de Cámara Alemana de Berlín, Santiago Cañón, Arte Kuznetson, Dúo Atlántico, Ensamble Danaus, entre otros.

El Teatro Morelos, la Biblioteca Pública, el Teatro Matamoros, el Palacio Municipal, el Tempo de las Rosas, el Palacio de Gobierno, el Templo de San José, el Templo de la Santa Cruz, son los espacios donde se llevarán a cabo los eventos.

Además, habrá clases magistrales con algunos de los artistas invitados como es Leticia Moreno, Yago Mahugo & Horacio Franco, Cuarteto Q-Arte, Santiago Cañón, el IX Coloquio Miguel Bernal Jiménez, entre otros.

Varias actividades son gratuitas y otras más requieren de boletos.

BCT