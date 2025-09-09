Festival de Música de Morelia invadirá la ciudad en su forma más vibrante

AVANCE
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La celebración de la música en su forma más vibrante y abierta puede encontrarse en la 37ª edición del Festival de Música de Morelia, el cual se llevará a cabo del 14 al 23 de noviembre próximo.
El presidente, Ricardo Bernal Vargas, resaltó que se contará con más de 700 artistas de diversos países entre los que destacó están Alemania, España, Israel, Noruega, Estados Unidos, Austria, Rusia y México.
Con un programa de alta calidad, dijo, se trata de un festival para deleitar a los amantes de la música, donde la pasión y el entusiasmo conlleva a que no solo se centre en Morelia, sino también llegué a la Ciudad de México y a León, Guanajuato.
El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar recordó que Morelia es la ciudad creativa de la música, por lo que enfatizó que este festival no solo impulsará el turismo, sino hará vibrar la capital con notas musicales y presentaciones que son de alta calidad.
La edición 37 del Festival de Música de Morelia está centrado en las Américas, donde se contará con la participación de la Orquesta de Cámara Alemana de Berlín, Santiago Cañón, Arte Kuznetson, Dúo Atlántico, Ensamble Danaus, entre otros.
El Teatro Morelos, la Biblioteca Pública, el Teatro Matamoros, el Palacio Municipal, el Tempo de las Rosas, el Palacio de Gobierno, el Templo de San José, el Templo de la Santa Cruz, son los espacios donde se llevarán a cabo los eventos.
Además, habrá clases magistrales con algunos de los artistas invitados como es Leticia Moreno, Yago Mahugo & Horacio Franco, Cuarteto Q-Arte, Santiago Cañón, el IX Coloquio Miguel Bernal Jiménez, entre otros.
Varias actividades son gratuitas y otras más requieren de boletos.
BCT