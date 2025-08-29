Festival de Música Antigua hará vibrar Morelia este otoño

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La historia musical cobrará vida en Morelia con la tercera edición del Festival de Música Antigua, que se celebrará del 27 de septiembre al 11 de octubre en diversos recintos culturales como el Centro Cultural Clavijero y el Teatro Melchor Ocampo.

Con el respaldo de la Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) y en colaboración con instituciones académicas y artísticas, el evento ofrecerá 11 conciertos y cinco actividades académicas, en un esfuerzo por acercar al público contemporáneo a los sonidos del pasado.

Durante la presentación oficial, la directora de Promoción y Fomento Cultural de la Secum, Diana Jéssica Cortés, destacó que este festival convierte a Morelia en “un espacio donde el pasado dialoga con el presente y contribuye a formar nuevos talentos”.