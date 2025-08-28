Festival de Arte Urbano aterriza en Morelia con murales y talento

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Del 28 al 30 de agosto, el arte urbano tomará vida en Espacio Las Américas con la edición número 14 del Festival de Arte Urbano by Futura, un evento que busca transformar espacios públicos en lienzos de expresión creativa.

Durante tres días, artistas locales, nacionales e internacionales se darán cita en el estacionamiento de Sears y el helipuerto del centro comercial, en un horario de 12:00 a 18:00 horas. La entrada es libre y se espera la participación de familias, jóvenes y amantes del arte contemporáneo.

El festival es conocido por intervenir muros con murales vibrantes y obras que abordan temas sociales, medioambientales y culturales. Esta edición promete una experiencia inmersiva para los asistentes, con intervenciones en vivo, música y un ambiente festivo para toda la familia.