Festival DADA regresa con arte y diseño local al centro de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Festival DADA regresa al Centro Histórico de Morelia con su primera edición del 2026, en un evento que celebra el arte y diseño local e independiente.

A través de redes sociales, los organizadores anunciaron que la cita será el próximo miércoles 31 de enero, de 2:00 a 8:00 de la noche, en Av. Madero Poniente 525, en el espacio cultural La Suavecita.

Este festival se ha convertido en un referente para artistas emergentes y amantes del diseño, al reunir talento local en un ambiente accesible y diverso.

🟣 ¿Qué podrás encontrar?

Dibujos

Stickers

Grabado

Pintura

Cerámica

Ropa

Ilustración digital

Accesorios

La entrada es libre y el ambiente está pensado para todo público.