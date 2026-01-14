Festival DADA regresa con arte y diseño local al centro de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Festival DADA regresa al Centro Histórico de Morelia con su primera edición del 2026, en un evento que celebra el arte y diseño local e independiente.
A través de redes sociales, los organizadores anunciaron que la cita será el próximo miércoles 31 de enero, de 2:00 a 8:00 de la noche, en Av. Madero Poniente 525, en el espacio cultural La Suavecita.
Este festival se ha convertido en un referente para artistas emergentes y amantes del diseño, al reunir talento local en un ambiente accesible y diverso.
🟣 ¿Qué podrás encontrar?
Dibujos
Stickers
Grabado
Pintura
Cerámica
Ropa
Ilustración digital
Accesorios
La entrada es libre y el ambiente está pensado para todo público.
Con esta nueva edición, el Festival DADA no solo abre el calendario cultural de 2026, sino que también invita a redescubrir el talento creativo que florece en Michoacán.
SHA