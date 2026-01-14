Morelia

Festival DADA regresa con arte y diseño local al centro de Morelia

Dibujo, cerámica, ropa e ilustración digital: lo mejor del talento local reunido en un solo lugar
ESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Festival DADA regresa al Centro Histórico de Morelia con su primera edición del 2026, en un evento que celebra el arte y diseño local e independiente.

A través de redes sociales, los organizadores anunciaron que la cita será el próximo miércoles 31 de enero, de 2:00 a 8:00 de la noche, en Av. Madero Poniente 525, en el espacio cultural La Suavecita.

Este festival se ha convertido en un referente para artistas emergentes y amantes del diseño, al reunir talento local en un ambiente accesible y diverso.

🟣 ¿Qué podrás encontrar?

  • Dibujos

  • Stickers

  • Grabado

  • Pintura

  • Cerámica

  • Ropa

  • Ilustración digital

  • Accesorios

La entrada es libre y el ambiente está pensado para todo público.

Con esta nueva edición, el Festival DADA no solo abre el calendario cultural de 2026, sino que también invita a redescubrir el talento creativo que florece en Michoacán.

SHA

Morelia centro
Festival DADA
arte independiente

