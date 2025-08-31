Festival Bíblico invita a reflexionar en torno a la Palabra de Dios: Carlos Garfias Merlos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En medio de una verbena popular, la Arquidiócesis de Morelia llevó a cabo el 8º Festival Bíblico, donde se invita a la población a reflexionar en torno a la Palabra de Dios, informó el Arzobispo, Carlos Garfias Merlos.

Con cantos y bailes, obras de teatro, juegos y lectura de la Biblia, niñas, niños, jóvenes y toda la población pudo acercarse a la Iglesia y conocer los paisajes que tiene la Biblia, de una manera divertida y sana.