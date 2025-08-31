Festival Bíblico invita a reflexionar en torno a la Palabra de Dios: Carlos Garfias Merlos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En medio de una verbena popular, la Arquidiócesis de Morelia llevó a cabo el 8º Festival Bíblico, donde se invita a la población a reflexionar en torno a la Palabra de Dios, informó el Arzobispo, Carlos Garfias Merlos.
Con cantos y bailes, obras de teatro, juegos y lectura de la Biblia, niñas, niños, jóvenes y toda la población pudo acercarse a la Iglesia y conocer los paisajes que tiene la Biblia, de una manera divertida y sana.
Al respecto, monseñor señaló que septiembre es el mes de la Sagrada Biblia por lo que con esas actividades se inician los trabajos y actividades que se tendrán durante el mes.
Comentó que el mensaje está enfocado en la protección y trascendencia que tiene la Biblia para la población, lo que les permitirá el buen camino y una oración para atender los temas que se tienen en la vida cotidiana.
Además, puntualizó que durante el mes también se debe tomar conciencia sobre los festejos que se tienen en septiembre, principalmente para evitar cualquier manifestación violenta o intolerante entre la humanidad.
El 8º Festival Bíblico estará hasta las 18:00 horas de este domingo en la zona poniente de Catedral y las plazas públicas que hay a su alrededor.
BCT