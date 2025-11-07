Festejos Guadalupanos reunirán a 980 comerciantes en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de los festejos Guadalupanos, también conocidos por las y los morelianos como el Caña Fest, más de 900 puestos de comerciantes tolerados se instalarán en las inmediaciones del Jardín Morelos y la Calzada Fray Antonio de San Miguel.

En entrevista telefónica, Marco Antonio Garibay González, titular de la Dirección de Plazas y Mercados, explicó a medios de comunicación que este miércoles se realizaron las reuniones correspondientes con las uniones de comerciantes que participarán en estas celebraciones.

“Se instala la primera etapa, que consiste en 345 puestos durante la noche del próximo 19 de noviembre; entonces, para el 20 ya estarán instalados los diferentes puestos que se colocan alrededor del Jardín Morelos y en las laterales de la Calzada Fray Antonio de San Miguel (…)”, compartió.

En este tenor, indicó que la segunda fase de comerciantes se instalará el próximo 10 de diciembre sobre la avenida Tata Vasco.