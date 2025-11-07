Festejos Guadalupanos reunirán a 980 comerciantes en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de los festejos Guadalupanos, también conocidos por las y los morelianos como el Caña Fest, más de 900 puestos de comerciantes tolerados se instalarán en las inmediaciones del Jardín Morelos y la Calzada Fray Antonio de San Miguel.
En entrevista telefónica, Marco Antonio Garibay González, titular de la Dirección de Plazas y Mercados, explicó a medios de comunicación que este miércoles se realizaron las reuniones correspondientes con las uniones de comerciantes que participarán en estas celebraciones.
“Se instala la primera etapa, que consiste en 345 puestos durante la noche del próximo 19 de noviembre; entonces, para el 20 ya estarán instalados los diferentes puestos que se colocan alrededor del Jardín Morelos y en las laterales de la Calzada Fray Antonio de San Miguel (…)”, compartió.
En este tenor, indicó que la segunda fase de comerciantes se instalará el próximo 10 de diciembre sobre la avenida Tata Vasco.
Garibay González detalló que, en total, con ambas etapas se colocarán alrededor de 980 puestos, que ofrecerán las típicas cañas, así como otros alimentos y productos. Respecto a su retiro, señaló que la zona deberá quedar libre al culminar el 12 de diciembre.
Cuestionado sobre los establecimientos con estructuras fijas en las inmediaciones de la Calzada Fray Antonio de San Miguel, el director precisó que, hasta el momento, la información con la que cuentan es que las áreas correspondientes deberán verificar su retiro durante esta temporada, a menos de que cuenten con el permiso correspondiente para permanecer en el sitio.
