Festeja el Festival de Música de Morelia 10 años de su Proyecto Social, Orquesta y Coros Miguel Bernal Jiménez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Festival de Música de Morelia celebra 10 años de su Proyecto Social, Orquesta y Coros Miguel Bernal Jiménez en la Sala Niños Cantores del Conservatorio de las Rosas el sábado 27 de abril a las 18h, con un concierto en donde se presentaron los coros y la orquesta de dicho proyecto ubicado en las comunidades de Jesús del Monte y en Tiripetío.

A dicho evento asistieron autoridades como; Mtra. Tamara Sosa, Secretaria de Cultura de Michoacán en representación del Lic. Alfredo Bedolla, Gobernador de Michoacán, Lic. Marissa Barbosa en representación de la Mtra. Fátima Chávez, Secretaria de Cultura de Morelia, Lic. Rosalva Gutierrez, Jefa de Tenencia de Tiripetío y Benito Rangel, Jefe de Tenencia de Jesús del Monte.

Antes de las palabras de bienvenida el público fue recibido por el un cuarteto integrado por por maestros del proyecto, al terminar la Directora del FMM Verónica Bernal, regaló unas palabras de bienvenida en donde mencionó cómo se creó el proyecto con la intención de alejar a los niños y niñas de los vicios, incluso menciona que “Nuestros niños no se tocan”, refiriéndose a la necesidad de proteger las infancias. Al terminar el cofundador del proyecto Juan Pablo Ríos y Valles, precursor de “Jóvenes Mexicanos en Movimiento” brindó unas palabras en donde dijo la emotiva frase: “Un niño que toca Mozart en el día, no toca un arma de noche”. También hubo unas emotivas palabras por parte de una de las madres de familia que comentó que: “Aunque no lo crean desde que la música entró a nuestra familia la vida nos ha cambiado”, así como de una de las alumnas del mismo que contó cómo su vida ha cambiado desde que ingresó al proyecto, “Incluso puedo decir que soy una alumna de excelencia académica”, también los maestros brindaron palabras en donde reconocieron el trabajo de cada uno de sus alumnos.