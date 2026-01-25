Ferrari robado es localizado sobre avenida Acueducto de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de seguridad localizaron y aseguraron un vehículo con reporte de robo este domingo por la tarde, en el cruce de la avenida Acueducto con Pedro María Anaya en Morelia.
La información fue compartida por la página de Facebook Revolución Social, en una transmisión en vivo donde se observó el automóvil deportivo de lujo, color blanco, siendo asegurado por una grúa. De acuerdo con el reporte, el vehículo fue detectado como parte de tareas de búsqueda e investigación.
Gracias a la colaboración de un ciudadano que identificó el vehículo como suyo, fue posible confirmar el reporte de robo. La unidad fue asegurada y trasladada por una grúa al corralón correspondiente, donde podrá ser reclamado por su propietario.
Elementos de la Guardia Civil destacaron que continuarán con su política de “cero tolerancia” hacia los delitos de robo, ya sea de automóviles, motocicletas u otros bienes, reafirmando su compromiso con la seguridad en la ciudad.
rmr