Ferrari robado es localizado sobre avenida Acueducto de Morelia

La información fue compartida por la página de Facebook Revolución Social, en una transmisión en vivo donde se observó el automóvil deportivo de lujo, color blanco, siendo asegurado por una grúa. De acuerdo con el reporte, el vehículo fue detectado como parte de tareas de búsqueda e investigación.

Gracias a la colaboración de un ciudadano que identificó el vehículo como suyo, fue posible confirmar el reporte de robo. La unidad fue asegurada y trasladada por una grúa al corralón correspondiente, donde podrá ser reclamado por su propietario.