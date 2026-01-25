Ferrari asegurado en Morelia no estaba registrado en el Keko Fest, aclaran

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de que un vehículo Ferrari fuera asegurado por autoridades estatales tras ser detenido por exceso de velocidad sobre la avenida Acueducto, el organizador del evento automovilístico Keko Fest, Keko Méndez, emitió un comunicado público para deslindar al festival de cualquier responsabilidad relacionada con el hecho.
En su mensaje, Méndez señaló que el Keko Fest se ha realizado durante varios años cumpliendo con protocolos de seguridad, contando con personal médico, paramédicos, ambulancias, helicóptero ambulancia y apoyo de cuerpos de emergencia, además de los permisos y documentación oficial correspondientes para su desarrollo. Afirmó que el evento concluyó formalmente el sábado a las 18:00 horas, cuando arribó el último participante registrado procedente de Pátzcuaro.
El organizador explicó que el Ferrari asegurado no formaba parte del evento, ya que no estaba registrado ni contaba con calcomanías oficiales del Keko Fest. Detalló que el conductor habría llegado posteriormente a la ciudad y que, aunque algunos propietarios suelen conservar distintivos del festival tras su conclusión, ello no implica su participación en actividades oficiales del mismo.
Asimismo, recordó un accidente ocurrido en 2023, un día después de finalizado el evento, el cual —dijo— afectó la percepción pública del festival pese a no haber ocurrido durante su desarrollo. En ese contexto, reiteró que no se hacen responsables de conductas individuales fuera del marco del evento, e incluso pidió a la ciudadanía no sumarse a caravanas ni asumir que todos los vehículos deportivos que circulan en la ciudad forman parte del Keko Fest.
Finalmente, Keko Méndez informó que, ante la polémica generada y los comentarios en redes sociales, decidió no volver a realizar el Keko Fest de manera pública, por lo que ya no se anunciarán fechas, sedes ni detalles del evento.
Agradeció el apoyo de las autoridades y aseguró contar con la documentación oficial correspondiente, al tiempo que destacó la derrama económica y el interés social que, afirmó, el festival ha generado en ediciones anteriores.
rmr