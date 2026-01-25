Ferrari asegurado en Morelia no estaba registrado en el Keko Fest, aclaran

En su mensaje, Méndez señaló que el Keko Fest se ha realizado durante varios años cumpliendo con protocolos de seguridad, contando con personal médico, paramédicos, ambulancias, helicóptero ambulancia y apoyo de cuerpos de emergencia, además de los permisos y documentación oficial correspondientes para su desarrollo. Afirmó que el evento concluyó formalmente el sábado a las 18:00 horas, cuando arribó el último participante registrado procedente de Pátzcuaro.

El organizador explicó que el Ferrari asegurado no formaba parte del evento, ya que no estaba registrado ni contaba con calcomanías oficiales del Keko Fest. Detalló que el conductor habría llegado posteriormente a la ciudad y que, aunque algunos propietarios suelen conservar distintivos del festival tras su conclusión, ello no implica su participación en actividades oficiales del mismo.