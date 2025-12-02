Ferias navideñas en Morelia ofrecerán artesanías, pulque y talleres a precios accesibles

Asimismo, se impartirán talleres para la población, como la decoración de esferas para niñas y niños, así como la elaboración de otros productos. También se presentará el Coro de Niños Cantores de Tiripetío y el Ballet de la Universidad La Salle. En este tenor, precisaron que se espera una asistencia superior a 700 personas.

Por otra parte, para el 13 y 14 de diciembre se realizará la Tercera Feria del Pulque en la tenencia de Santiago Undameo, con un horario de 9:00 a 18:00 horas. Sobre esta feria, indicaron que se contará con 22 productores que ofrecerán pulque natural y de sabores como fresa, mango y piña.

Se espera vender 400 litros de pulque y obtener una derrama económica de más de 80 mil pesos, con una asistencia estimada de mil 500 personas.

Aunado a esto, señalaron que esta es la única tenencia de Morelia productora de pulque de manera artesanal. Además, se contará con un expositor que elabora whisky y ron a base de pulque. También mencionaron que habrá participaciones culturales del Coro de Niños Cantores de Tiripetío y del grupo de danza de la Universidad La Salle.