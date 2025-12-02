Ferias navideñas en Morelia ofrecerán artesanías, pulque y talleres a precios accesibles

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Fomento Económico (Sefeco) invita a la población a tres ferias que se impulsan en el marco de la temporada navideña, tanto en Morelia como en algunas tenencias.
En rueda de prensa, María Guadalupe Herrera Calderón, titular de la Sefeco, detalló que durante este último mes del año se impulsan estas actividades para apoyar la economía local.
Señaló que se contará con 40 expositores que ofrecerán diversos artículos, la mayoría relacionados con la temporada navideña. Por consiguiente, habrá velas, amigurumis, jabones, bisutería y más, con costos que van desde los 20 hasta los 150 pesos (dependiendo del producto).
Asimismo, se impartirán talleres para la población, como la decoración de esferas para niñas y niños, así como la elaboración de otros productos. También se presentará el Coro de Niños Cantores de Tiripetío y el Ballet de la Universidad La Salle. En este tenor, precisaron que se espera una asistencia superior a 700 personas.
Por otra parte, para el 13 y 14 de diciembre se realizará la Tercera Feria del Pulque en la tenencia de Santiago Undameo, con un horario de 9:00 a 18:00 horas. Sobre esta feria, indicaron que se contará con 22 productores que ofrecerán pulque natural y de sabores como fresa, mango y piña.
Se espera vender 400 litros de pulque y obtener una derrama económica de más de 80 mil pesos, con una asistencia estimada de mil 500 personas.
Aunado a esto, señalaron que esta es la única tenencia de Morelia productora de pulque de manera artesanal. Además, se contará con un expositor que elabora whisky y ron a base de pulque. También mencionaron que habrá participaciones culturales del Coro de Niños Cantores de Tiripetío y del grupo de danza de la Universidad La Salle.
En este caso, se espera una asistencia de aproximadamente 10 mil morelianos y una derrama económica cercana a los 200 mil pesos.
Para culminar, la secretaria María Guadalupe Herrera Calderón extendió una invitación a toda la población para acudir a estas ferias, donde podrán encontrar distintos productos para la temporada navideña, lo cual también incide en apoyar la economía de las y los emprendedores, así como de las tenencias.
RPO