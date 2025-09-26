Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia reúne 120 expositores y se extiende a Sahuayo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante 10 días, la cuarta edición de la Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia (FILLM) “Palabras navegantes” ofrecerá a la población más de 120 expositores y 150 actividades.

En el evento de inauguración, realizado en Plaza de Armas, el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, aseguró que, con el paso de los años, esta feria se ha consolidado como una de las más importantes del país.

Recalcó que es la única en México que se realiza en un espacio público y de manera gratuita por parte de un municipio. Por consiguiente, añadió que, debido a su buena aceptación, por primera vez se logró extender la FILLM al municipio de Sahuayo.

Por su parte, Manuel Carvalho, embajador de Portugal en México, agradeció la invitación para que su nación sea el país invitado en esta cuarta edición. También reconoció el valor de impulsar un evento cultural de esta magnitud en un espacio público, al alcance de toda la ciudadanía.

A su vez, Fátima Chávez Alcaraz, titular de la Secretaría de Cultura de Morelia (Secultura), destacó que durante los 10 días de feria se donarán más de 300 libros a través de diversas actividades dirigidas a niñas, niños, jóvenes y adultos.

