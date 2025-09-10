Feria del Pan llega con el frío de octubre a Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tradición panadera de Michoacán se reunirá en la Feria del Pan Tradicional 2025, que se llevará a cabo los días 17, 18 y 19 de octubre en la Plaza San Francisco de Morelia.
En esta edición, el reconocido pan de Tingüindín estará presente de la mano de los Hermanos Juárez Espinoza, maestros panaderos que darán muestra de las recetas tradicionales que han distinguido a la región.
El evento reunirá a productores locales y visitantes que podrán disfrutar de una amplia variedad de panes tradicionales, acompañados de un ambiente familiar y cultural.
La invitación está abierta para quienes deseen vivir un fin de semana de sabor, tradición y convivencia en el corazón de la capital michoacana.
En próximas fechas se darán a conocer más detalles del evento.
RYE-