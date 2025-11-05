Feria del Molcajete de San Nicolás ofrecerá más de 8 mil piezas artesanales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La décima Feria del Molcajete de la tenencia de San Nicolás Obispo se realizará del 14 al 17 de noviembre, y en esta edición se llevará a cabo el primer concurso del molcajete, que contará con una bolsa de 10 mil pesos en premios.

En rueda de prensa desde San Nicolás Obispo, María Guadalupe Herrera Calderón, titular de la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco), detalló que la feria se efectuará del 14 al 17 de noviembre, en un horario de 10:00 a 21:00 horas.

Aunado a esto, recalcó que se pondrán a la venta más de 8 mil piezas elaboradas por los artesanos de la tenencia, trabajadas en piedra volcánica. Entre ellas habrá molcajetes, metates y piezas ornamentales, cuyos precios, de acuerdo con el tamaño y los detalles, se podrán encontrar desde los 100 pesos.