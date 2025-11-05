Feria del Molcajete de San Nicolás ofrecerá más de 8 mil piezas artesanales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La décima Feria del Molcajete de la tenencia de San Nicolás Obispo se realizará del 14 al 17 de noviembre, y en esta edición se llevará a cabo el primer concurso del molcajete, que contará con una bolsa de 10 mil pesos en premios.
En rueda de prensa desde San Nicolás Obispo, María Guadalupe Herrera Calderón, titular de la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco), detalló que la feria se efectuará del 14 al 17 de noviembre, en un horario de 10:00 a 21:00 horas.
Aunado a esto, recalcó que se pondrán a la venta más de 8 mil piezas elaboradas por los artesanos de la tenencia, trabajadas en piedra volcánica. Entre ellas habrá molcajetes, metates y piezas ornamentales, cuyos precios, de acuerdo con el tamaño y los detalles, se podrán encontrar desde los 100 pesos.
Respecto a la derrama económica, indicó que se espera alcanzar aproximadamente un millón de pesos. Además, señaló que, con el fin de fortalecer las ventas y la economía local, se brindaron capacitaciones para el uso de terminales de pago digitales, evitando así limitantes al momento de concretar transacciones.
En este tenor, la secretaria destacó que dos grupos de artesanos de la tenencia se unieron para esta edición, en la que participarán 50 artesanos, mientras que sus familias apoyarán el área gastronómica con una variedad de antojitos mexicanos.
Por su parte, Cástor Estrada Robles, director de la Casa de las Artesanías, informó que durante la feria se impulsará el primer concurso del molcajete, que contará con una bolsa total de 10 mil pesos y se dividirá en dos categorías: metates y molcajetes.
Adicionalmente, comentó que se llevará a cabo un concurso de elaboración en tiempo real de molcajetes, en el que los artesanos mostrarán su destreza en la elaboración de estas piezas.
Sobre estas iniciativas, precisó que en los próximos días se darán a conocer las bases de la convocatoria, y estimó que podrían sumarse alrededor de 20 artesanos, aunque la invitación está abierta a quienes deseen participar.
