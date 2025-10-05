Feria del libro en Morelia supera expectativas y vende más de 100 mil ejemplares

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la clausura de la IV Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia (FILLM), el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar celebró el éxito del evento, que se consolida como una de las más importantes de México.
Organizada del 26 de septiembre a este domingo 5 de octubre en la Plaza de Armas, la feria atrajo a 170 mil visitantes y superó récords previos con la venta de más de 114 mil libros, impulsando la cultura local en un espacio gratuito y accesible.
Martínez Alcázar enfatizó que esta cuarta edición no solo generó beneficios económicos, sino un impacto intangible en la promoción de la lectura.
La feria contó con la participación de 190 editoriales independientes, locales, nacionales e internacionales, y más de 150 actividades, incluyendo presentaciones de libros, conferencias, talleres, lecturas dramatizadas y eventos musicales, que llenaron foros y espacios al aire libre en el Centro Histórico de la capital michoacana.
Entre los logros destacados, Martínez Alcázar mencionó la derrama económica conservadora de 24 millones de pesos, derivada de ventas de libros, consumo en alimentos y hospedaje, superando los 22 millones registrados en 2024. Sin embargo, insistió en que el verdadero valor radica en el fomento a la lectura.
“El dato más importante es que se vendieron 114 mil 285 libros. Esto no solo quiere decir que los editores se van felices de la Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia porque es de las que más vende. Algo que dije en el principio, bueno, ahorita con eso cierro. Pero eso quiere decir: esta cantidad de libros es la cantidad de personas que en Morelia van a leer un libro. Esto, imagínense ustedes lo que va a elevar la cultura, el conocimiento y las ganas de leer en el promedio de nuestras morelianas y morelianos”, agregó.
La FILLM, que se extendió incluso a municipios como Sahuayo, atrajo a autores internacionales reconocidos, atrayendo a visitantes de todo el estado y más allá, gracias a su formato abierto y gratuito en uno de los centros históricos más vibrantes de México.
rmr