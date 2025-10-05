Feria del libro en Morelia supera expectativas y vende más de 100 mil ejemplares

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la clausura de la IV Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia (FILLM), el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar celebró el éxito del evento, que se consolida como una de las más importantes de México.

Organizada del 26 de septiembre a este domingo 5 de octubre en la Plaza de Armas, la feria atrajo a 170 mil visitantes y superó récords previos con la venta de más de 114 mil libros, impulsando la cultura local en un espacio gratuito y accesible.