Feria del Fan regresa a Morelia con estrella del doblaje

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La emoción del mundo del anime y los videojuegos regresa con fuerza a la capital michoacana con una nueva edición de la Feria del Fan, que se llevará a cabo el próximo 22 de febrero en las instalaciones del Instituto de la Juventud Moreliana (IJUM).

La edición 2024 contará con la presencia estelar del actor de doblaje Rafael Escalante, reconocido por dar voz a personajes emblemáticos como Bakugo en My Hero Academia, Seto Kaiba en Yu-Gi-Oh!, Ryu en Street Fighter, Sae en Blue Lock, y Jellal Fernandes en Fairy Tail, entre muchos otros.

🕒 La cita es a las 13:30 horas, momento en que las y los fanáticos del anime, manga, videojuegos y cultura geek podrán convivir con uno de los talentos más destacados del doblaje en América Latina.