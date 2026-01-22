Feria de Morelia 1995; el cartel que hoy despierta nostalgia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La nostalgia se ha apoderado de los morelianos, quienes en redes sociales recuerdan el alto nivel artístico que tuvo la Gran Feria de Morelia de 1995, celebrada del 28 de abril al 21 de mayo, una edición que para muchos marcó una época irrepetible en la historia del entretenimiento de México.

En aquel entonces, el escenario del recinto ferial recibió a grandes leyendas del medio artístico mexicano, artistas que hoy son considerados pilares de la música y el espectáculo nacional, como Vicente Fernández, Alejandro Fernández, Lucero, Emmanuel, Lupita D’Alessio, Alejandra Guzmán, Rocío Dúrcal, Marco Antonio Muñiz, José José y Yuri.

Además de las figuras consagradas, la feria también apostó por lo que en ese momento eran nuevos valores de la música, quienes comenzaban a abrirse paso en la industria. Entre ellos destacaron Magneto, Pedro Fernández, Humberto Cravioto, José Luis Duval, Los Dorados de Villa, Los Falcon, Perla Gálvez, Laura Alarcón, Gabriela Leal y Alma Vázquez.

Todos estos artistas se presentaron en el marco del gran torneo de gallos del Palenque, uno de los principales atractivos del recinto ferial y punto de reunión para miles de asistentes que abarrotaban cada función.

Hoy, a tres décadas de distancia, muchos morelianos comparan la calidad artística de aquella edición de 1995 con los carteles actuales de las Ferias de Morelia, cuestionando si en su momento no se valoró lo que se tenía y señalando que, para una parte importante de los morelianos, la oferta artística actual deja mucho que desear frente a la grandeza del pasado.