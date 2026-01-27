Feria de adopción peluda y vacunas gratuitas este sábado en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado 31 de enero, el espacio cultural Periquito Amarillo, ubicado en la avenida del Campestre #890 en Morelia, será sede de una jornada dedicada al bienestar animal, con una Feria de Adopción y vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos.

La jornada se realizará de 12:00 a 16:00 horas, y tiene como objetivo principal fomentar la adopción responsable de mascotas, así como contribuir a la salud pública mediante la aplicación gratuita de vacunas antirrábicas.

🐾 Actividades destacadas:

Adopción de perros y gatos

Vacunación antirrábica gratuita

Bazar Meraki (de 10:00 a 17:00 h) con productos locales y ambiente familiar

El evento cuenta con el respaldo de asociaciones animalistas y colectivos como “Pasos Perrones”, quienes donarán las vacunas. La entrada es completamente libre.