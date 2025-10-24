Feria de adopción: amor peludo y vacunas gratis en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo sábado 25 de octubre, más de 20 perritos tendrán una cita especial en Morelia, estarán esperando una segunda oportunidad en la feria de adopción que se llevará a cabo en la tienda “Periquito Amarillo”, ubicada en Avenida del Campestre #890, en la colonia Campestre.
De 12:00 a 16:00 horas, las familias morelianas podrán conocer a estos lomitos rescatados que, con una mirada tierna y un par de lamidos, podrían convertirse en el nuevo miembro de su hogar.
El evento también contará con una venta con causa de accesorios para mascotas. Lo recaudado ayudará a seguir apoyando a animales en situación de calle, generando un círculo virtuoso de cuidado y responsabilidad.
Para más información, se puede contactar a los teléfonos: 443 335 1886 y 443 108 0402.
