Morelia

Feria de adopción: amor peludo y vacunas gratis en Morelia

Más de 20 perritos buscan familia este 25 de octubre
Habrá vacunas antirrábicas sin costo, de 12:00 a 14:00 horas
Habrá vacunas antirrábicas sin costo, de 12:00 a 14:00 horasESPECIAL
Rodrigo Peña
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo sábado 25 de octubre, más de 20 perritos tendrán una cita especial en Morelia, estarán esperando una segunda oportunidad en la feria de adopción que se llevará a cabo en la tienda “Periquito Amarillo”, ubicada en Avenida del Campestre #890, en la colonia Campestre.

De 12:00 a 16:00 horas, las familias morelianas podrán conocer a estos lomitos rescatados que, con una mirada tierna y un par de lamidos, podrían convertirse en el nuevo miembro de su hogar.

Además de la adopción, se ofrecerá una campaña gratuita de vacunación antirrábica, cortesía del Instituto Moreliano de Protección Animal (IMPA). Esta aplicación estará disponible de 12:00 a 14:00 horas, una oportunidad perfecta para cuidar la salud de los peludos ya adoptados o de quienes ya son parte de la familia.

El evento también contará con una venta con causa de accesorios para mascotas. Lo recaudado ayudará a seguir apoyando a animales en situación de calle, generando un círculo virtuoso de cuidado y responsabilidad.

Para más información, se puede contactar a los teléfonos: 443 335 1886 y 443 108 0402.

Te puede interesar:
Animalistas urgen al Congreso sanciones más duras por envenenamientos de animales en Michoacán
Habrá vacunas antirrábicas sin costo, de 12:00 a 14:00 horas

RPO

Feria de Adopción
perros y gatos
vacunas gratuitas

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com