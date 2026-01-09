Feria de adopción abre 2026 para lomitos y michis en Morelia

La representante del colectivo exhortó a la sociedad en general a elegir la adopción si han decidido sumar un integrante a su familia, destacando que esta acción favorece el bienestar animal y permite abrir espacios para rescatar a nuevos perros en situación de calle.

Asimismo, señaló que adoptar contribuye a frenar los lugares dedicados a la reproducción de perros, prácticas que constituyen crueldad animal.

Enfatizó que cada adopción responsable es también una forma de protesta contra el maltrato.

Finalmente, Quijano Ravell remarcó que adoptar es ofrecer una oportunidad de vida a un ser que siente, ama y espera en silencio una segunda oportunidad.