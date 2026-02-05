Febrero inicia con nuevas convocatorias culturales en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante el mes de febrero, la Secretaría de Cultura de Morelia (Secultura) pondrá en marcha diversas convocatorias y programas dirigidos a la ciudadanía, que van desde coros infantiles hasta iniciativas para impulsar la producción de cortometrajes y un concurso de composición orquestal, informó la titular de la dependencia, Fátima Chávez Alcaraz.
En rueda de prensa, la secretaria destacó que cada uno de estos programas y convocatorias es resultado del trabajo permanente que realizan las distintas direcciones de Secultura en sus respectivas áreas. En este sentido, subrayó que “son acciones que tienen continuidad y repercusión en lo local y nacional”.
Bajo este contexto, cada dirección dio a conocer algunas de las actividades programadas para este mes. Por parte de la Dirección de Vinculación Orquesta, se informó que a finales de febrero se lanzará la convocatoria para la quinta edición del Concurso de Composición Orquestal, el cual tiene alcance nacional. Para esta edición, se espera incrementar la participación de mujeres compositoras. El premio para este certamen será de 100 mil pesos.
Asimismo, el próximo 9 de febrero se abrirá la convocatoria “Hecho en Morelia”, dirigida a la comunidad cinematográfica local. El primer lugar recibirá un estímulo de 100 mil pesos, recurso con el que se podrá realizar el cortometraje ganador.
En este tenor, se detalló que la convocatoria cerrará el próximo 25 de abril y los resultados se darán a conocer cinco días después. Posteriormente, la filmación iniciará en mayo, con la finalidad de contar con el material listo para su presentación en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).
Por otra parte, señalaron que también arrancaron las audiciones de los Coros y Orquestas Infantiles, en los centros de Desarrollo Comunitario de Colinas del Sur, La Aldea y Gertrudis Sánchez, así como en el Centro SPOT de Villas del Pedregal y en la Parroquia de San Martín de Porres en la colonia Industrial.
Y a raíz de este mismo programa, dieron a conocer que se impulsará la Academia de Cultura de Paz, iniciativa que tiene como objetivo fortalecer los entornos familiares y sociales que acompañan el desarrollo infantil, con un enfoque musical y de construcción de paz.
Cabe resaltar que estas convocatorias y programas, así como otras iniciativas de fomento a la lectura como el Seminario Emergentes, estarán disponibles en las redes sociales y la página web de la Secretaría de Cultura de Morelia, donde también podrán encontrar la vía de registro para cada convocatoria.
