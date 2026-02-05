Febrero inicia con nuevas convocatorias culturales en Morelia

En este tenor, se detalló que la convocatoria cerrará el próximo 25 de abril y los resultados se darán a conocer cinco días después. Posteriormente, la filmación iniciará en mayo, con la finalidad de contar con el material listo para su presentación en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

Por otra parte, señalaron que también arrancaron las audiciones de los Coros y Orquestas Infantiles, en los centros de Desarrollo Comunitario de Colinas del Sur, La Aldea y Gertrudis Sánchez, así como en el Centro SPOT de Villas del Pedregal y en la Parroquia de San Martín de Porres en la colonia Industrial.

Y a raíz de este mismo programa, dieron a conocer que se impulsará la Academia de Cultura de Paz, iniciativa que tiene como objetivo fortalecer los entornos familiares y sociales que acompañan el desarrollo infantil, con un enfoque musical y de construcción de paz.

Cabe resaltar que estas convocatorias y programas, así como otras iniciativas de fomento a la lectura como el Seminario Emergentes, estarán disponibles en las redes sociales y la página web de la Secretaría de Cultura de Morelia, donde también podrán encontrar la vía de registro para cada convocatoria.

RYE