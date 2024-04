Favoreció el debate a Xóchitl Gálvez: Alfonso Martínez

Por otra parte, afirmó que “a mí me hubiera gustado ver que Xóchitl fuera más contundente con varias cosas porque lo que está pasando en nuestro país no se puede decir tan ligeramente, quizá ella quería mostrarse muy bien muy pero a mí me gustaría ver más indignación por lo sobre todo por el tema de seguridad”.

Por su parte dijo que (en este proceso local), él sí participará en algunos debates pero no en todos, pues prefiere “andar caminando la calle y platicando con la gente y escuchándola”.

Mientras señaló que quienes más quieren los debates “son los que a los que no les favorecen las encuestas”.