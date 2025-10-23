Fantasmas y leyendas cobrarán vida en el Centro Histórico de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de las actividades por el Día de Muertos, el próximo 30 de octubre a las 12:00 horas, se proyectará el documental “Memoria del Espacio: Leyendas del Centro Histórico de Morelia” en el Museo Regional Michoacano, ubicado en Allende 305, esquina con Abasolo, en el corazón de la capital michoacana.
La proyección será con entrada libre, está dirigida a todo público y busca revivir la historia oral de Morelia a través de leyendas, apariciones y fantasmas que habitan las calles del primer cuadro de la ciudad.
El documental tiene una duración de aproximadamente 60 minutos y es dirigido por Esperanza Noemí Escobar Hernández, quien retoma elementos de identidad, historia y cultura local para construir una narrativa audiovisual envolvente.
Este evento es organizado por la Gerencia del Centro Histórico de Morelia, en colaboración con el Museo Regional Michoacano, como una forma de preservar las tradiciones michoacanas y fomentar el turismo cultural.
SHA