Fantasmas y leyendas cobrarán vida en el Centro Histórico de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de las actividades por el Día de Muertos, el próximo 30 de octubre a las 12:00 horas, se proyectará el documental “Memoria del Espacio: Leyendas del Centro Histórico de Morelia” en el Museo Regional Michoacano, ubicado en Allende 305, esquina con Abasolo, en el corazón de la capital michoacana.

La proyección será con entrada libre, está dirigida a todo público y busca revivir la historia oral de Morelia a través de leyendas, apariciones y fantasmas que habitan las calles del primer cuadro de la ciudad.