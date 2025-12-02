Morelia

¿Fan del anime? No te pierdas el Bazar Kawaii navideño en Morelia

Arte, anime, música y cultura pop japonesa se darán cita en esta edición navideña del Bazar Kawaii en Morelia
ESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con temática navideña y espíritu pop japonés, regresa a la capital michoacana el tradicional Bazar Kawaii en su edición especial de fin de año, del 19 al 21 de diciembre en el Centro Histórico de Morelia.

Anime, cultura y regalos únicos

Durante tres días, los asistentes podrán disfrutar de una amplia variedad de productos inspirados en el anime y la cultura japonesa: ilustraciones, stickers, figuras, ropa, accesorios, snacks, bebidas y más.

Actividades para toda la familia

El evento también contará con música en vivo, talleres, dinámicas, rifas y sorpresas, todo en un ambiente amigable y seguro para cerrar el año con buena energía.

¡Convocatoria abierta para participar!

La organización del evento lanzó una convocatoria para creadores, ilustradores, artistas y emprendedores cuyas propuestas estén relacionadas con el anime, el manga o el estilo kawaii. Podrán inscribirse proyectos que ofrezcan:

  • Merch de anime y manga

  • Ilustraciones, fanart, stickers

  • Papelería, ropa, accesorios, bisutería

  • Productos hechos a mano

  • Snacks, postres y dulces

¿Cómo participar?

  1. Llenar el formulario de inscripción disponible del 2 al 5 de diciembre.

  2. La organización revisará cada propuesta buscando variedad, originalidad y relación con la temática del evento.

  3. Los proyectos seleccionados serán contactados entre el 6 y el 8 de diciembre por correo electrónico.

Los expositores elegidos recibirán información sobre pago, montaje y logística del evento. El cupo es limitado.

👉 Formulario de inscripción aquí

