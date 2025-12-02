¿Fan del anime? No te pierdas el Bazar Kawaii navideño en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con temática navideña y espíritu pop japonés, regresa a la capital michoacana el tradicional Bazar Kawaii en su edición especial de fin de año, del 19 al 21 de diciembre en el Centro Histórico de Morelia.
Anime, cultura y regalos únicos
Durante tres días, los asistentes podrán disfrutar de una amplia variedad de productos inspirados en el anime y la cultura japonesa: ilustraciones, stickers, figuras, ropa, accesorios, snacks, bebidas y más.
Actividades para toda la familia
El evento también contará con música en vivo, talleres, dinámicas, rifas y sorpresas, todo en un ambiente amigable y seguro para cerrar el año con buena energía.
¡Convocatoria abierta para participar!
La organización del evento lanzó una convocatoria para creadores, ilustradores, artistas y emprendedores cuyas propuestas estén relacionadas con el anime, el manga o el estilo kawaii. Podrán inscribirse proyectos que ofrezcan:
Merch de anime y manga
Ilustraciones, fanart, stickers
Papelería, ropa, accesorios, bisutería
Productos hechos a mano
Snacks, postres y dulces
¿Cómo participar?
Llenar el formulario de inscripción disponible del 2 al 5 de diciembre.
La organización revisará cada propuesta buscando variedad, originalidad y relación con la temática del evento.
Los proyectos seleccionados serán contactados entre el 6 y el 8 de diciembre por correo electrónico.
Los expositores elegidos recibirán información sobre pago, montaje y logística del evento. El cupo es limitado.
SHA