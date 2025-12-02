¿Fan del anime? No te pierdas el Bazar Kawaii navideño en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con temática navideña y espíritu pop japonés, regresa a la capital michoacana el tradicional Bazar Kawaii en su edición especial de fin de año, del 19 al 21 de diciembre en el Centro Histórico de Morelia.

Anime, cultura y regalos únicos

Durante tres días, los asistentes podrán disfrutar de una amplia variedad de productos inspirados en el anime y la cultura japonesa: ilustraciones, stickers, figuras, ropa, accesorios, snacks, bebidas y más.

Actividades para toda la familia

El evento también contará con música en vivo, talleres, dinámicas, rifas y sorpresas, todo en un ambiente amigable y seguro para cerrar el año con buena energía.