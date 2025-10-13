Familias morelianas ahorrarán gas con calentadores solares

“Gracias al presidente Alfonso por ese gran apoyo que nos ha brindado, va a ser un beneficio para uno y, más que nada, un ahorro de gas”, compartió el señor Mario Corral Páramo, beneficiario de Colinas del Sur.

“Quiero darle las gracias por este apoyo. Vamos a tener un ahorro de gas grandísimo, porque cada mes era pagar gas y más gas”, añadió la señora Araceli Villatirado, beneficiaria del calentador en el mismo hogar que el señor Mario.

Mientras que el padre de familia Rigoberto Téllez, beneficiario de un calentador en otro hogar, comentó: “Estoy muy agradecido con el presidente Alfonso que traiga estos apoyos en beneficio de la comunidad. Ya mis hijos van a estar bien contentos sin esperar que se caliente el agua con el gas”.