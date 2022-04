Familias de Morelia, sin hogar y sin sustento seguro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Reflejo de la pobreza que padecen miles de familias en la capital michoacana es la carencia de una vivienda digna, con paredes y techos seguros, así como de servicios básicos como electricidad, agua potable y drenaje.

En esta realidad vivía María Susana Palomares Castro, madre de familia habitante de la colonia Ciudad Jardín, ubicada en Morelia, quien hace escasos días, por un incendio accidental perdió su hogar, construido maderas y trozos de plástico para tapar los huecos: "Intenté apagarlo pero ya no pude, el fuego me había rebasado; perdí el conocimiento y al abrir los ojos ya no teníamos nada, absolutamente nada, de no haber sido por los vecinos que me sacaron del fuego ahora estaría muerta", fue su declaración.

Ciudad Jardín es una colonia de la periferia de Morelia a donde esta familia y muchas otras en alto grado de pobreza han llegado a vivir, a pesar de todas las dificultades que tienen que enfrentar, pues sus ingresos son tan escasos, que lograr en un corto plazo lo mínimo necesario para alimentarse bien y poder costear al 100% todos sus gastos, se torna imposible.

En este sentido, Rubén del Rio Alonso, líder del Movimiento Antorchista en esta zona moreliana, destacó que la situación se agravó dado que el gobierno federal ha desaparecido programas de apoyo social que anteriormente ayudaba a las familias en situación de pobreza y pobreza extrema, reemplazándolos por otros mecanismos que no resultan eficaces para garantizar calidad de vida a los mexicanos afectados.