Familiares de Juan Carlos, motociclista que murió atropellado, exigen justicia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este martes, familiares de Juan Carlos, un motociclista y repartidor quien fuera atropellado el pasado lunes, exige justicia tras su muerte.

Mariana Zavala, hermana de Juan Carlos, señaló a MiMorelia.com que el sujeto que atropelló a la víctima conducía en estado de ebriedad. Además señala que en un momento fue detenido por las autoridades, pero este día, familiares de Juan Carlos lo buscaron en los Ministerios Públicos y no lo encontraron

"Pedimos justicia, no puede ser que el tipo no aparezca o no esté. Le pido a las autoridades de aquí de Morelia, Michoacán que vean qué es lo que está pasando. (... ). Exigimos que aparezca esta persona y que pague, porque no es justo que le hayan arrebatado la vida a mi hermano.

Mariana señala que el conductor responsable se dejó ir contra la motocicleta en la que iba Juan Carlos, quien además iba a entregar un pedido de alimentos. Tras el golpe, la víctima voló varios metros y cayó en el concreto.