Familia afectada por caída de viga en el portal Aldama busca reparación de los daños

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Verónica Hernández y Armando Cortés, ocupantes del vehículo que resultó siniestrado el pasado miércoles por la noche debido a la caída de una viga del apuntalamiento del Portal Aldama, solicitaron a las autoridades municipales se hagan responsables o apoyen en esclarecer lo sucedido para que se realicen las reparaciones del automóvil que sufrió diferentes daños.

En entrevista con MIMORELIA.COM, el matrimonio relató que iban de regreso a su casa luego de que a la señora Verónica Hernández la dieran de alta en un hospital de esta ciudad capital.

“Veníamos del hospital porque ya me habían dado de alta, venía circulando despacito mi esposo porque eran como las nueve de la noche, aún había tránsito de personas, de pronto escuchamos un golpe muy fuerte, jamás me imaginé que fueran las vigas, cerré los ojos y quise abrazar a mi esposo porque me asusté, yo soy diabética, hipertensa y tengo cáncer, entonces me puse mal, me alteré porque vi el palo clavado en el parabrisas del carro”, detalló.