Faltan licencias para tres postes del teleférico de Morelia; buscan acuerdo con habitantes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Respecto al proyecto del Teleférico de Morelia, aún no se han presentado ante el municipio las licencias para la construcción de tres postes, ya que los responsables del proyecto buscan llegar a un acuerdo con los vecinos de la zona, informó Joanna Moreno Manzo, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal (Sedum).

Durante una entrevista colectiva, la secretaria señaló que este proyecto estatal continúa avanzando, y ante el municipio se han tramitado las licencias de cimentación y varias de edificación de distintas estaciones, así como de algunos postes.

Cuestionada sobre el número total de torres que ya cuentan con la tramitología correspondiente para su edificación, la funcionaria detalló que en estos días harán un corte específico sobre este tema.