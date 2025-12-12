Faltan licencias para tres postes del teleférico de Morelia; buscan acuerdo con habitantes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Respecto al proyecto del Teleférico de Morelia, aún no se han presentado ante el municipio las licencias para la construcción de tres postes, ya que los responsables del proyecto buscan llegar a un acuerdo con los vecinos de la zona, informó Joanna Moreno Manzo, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal (Sedum).
Durante una entrevista colectiva, la secretaria señaló que este proyecto estatal continúa avanzando, y ante el municipio se han tramitado las licencias de cimentación y varias de edificación de distintas estaciones, así como de algunos postes.
Cuestionada sobre el número total de torres que ya cuentan con la tramitología correspondiente para su edificación, la funcionaria detalló que en estos días harán un corte específico sobre este tema.
Cabe resaltar que en semanas pasadas se registró la manifestación de algunos vecinos de la colonia Felicitas del Río, quienes se mostraron inconformes con este tipo de construcciones, debido a que no contaban con la señalética correspondiente, además de otros problemas que se generaron a raíz de estas obras.
Ante esto, autoridades estatales acudieron al sitio para entablar un diálogo y llegar a un acuerdo con los habitantes de la zona.
En cuanto al Ayuntamiento, la secretaria Moreno Manzo ha señalado en entrevistas anteriores que en este tipo de obras estatales primero se ingresa un anteproyecto y posteriormente el área de Movilidad Municipal propone algunas adecuaciones. Una vez que se cumplen todos los requisitos, en sesión de Cabildo se aprueban las licencias correspondientes.
