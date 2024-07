Falta parte reglamentaria de Ley que regula uso de pirotecnia: Yankel Benítez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, indicó que falta la parte reglamentaria de la Ley de Derechos para el Bienestar y Protección de los Animales en el Estado de Michoacán a efecto de saber los alcances.

Lo anterior para elaborar a su vez el reglamento respectivo a nivel municipal.

"Porque nada más se habla de los niveles de ruido que generan, pero no nos indican a partir de dónde se lleva debe llevar a cabo la medición; hacen falta muchos detalles que permiten la implementación de lo que la ley dice".

Expuso que "desde el Ayuntamiento ya empezamos a hacer revisiones particularmente en el caso del (encendido) que se realiza el Catedral todos los sábados".

Lo anterior con el equipo de la Secretaría de Turismo y la Secretaría Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente para medir los niveles de ruido, pero "todavía desconocemos cuál debe de ser la instrumentación de dicha ley, cómo se tiene que considerar, a partir de qué distancia, en función de qué zona se tiene que hacer".

Y es que la reforma al Artículo 66 de la citada Ley no se especifica más que únicamente que: “El uso de artificios pirotécnicos de tipo petardo o trueno que produzca efectos sonoros superiores a los 80 decibeles dentro de las zonas urbanas y rurales que afecten a los animales no humanos”, pero a decir del funcionario municipal, por ejemplo, no especifica distancia o cuáles deben de ser las condiciones, si es zona habitacional o no habitacional.

Porque el cohete (o cuete), "no hace un tiro tan exacto” por lo que se debe conocer más al respecto.

Se han hecho hasta el momento “las revisiones con lo que consideramos se puede en su caso reglamentar y esperar la reglamentación debida”.

Al tiempo que hizo un llamado a los vecinos a que se acerquen con la autoridad para hacer la revisión y éstas a su vez actúen y hablen con los encargados de las fiestas “para pedirles el cuidado del uso de este tipo (de pirotecnia)”.

Añadió que la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente será la encargada de las mediciones, mientras aseguró que en la Secretaría del Ayuntamiento, estarán atentos de cualquier situación similar.

RYE