Falsa ciega pide ayuda a chavas en Morelia para tenderles trampa, alertan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una mujer supuestamente ciega pide ayuda a chavas en el centro de Morelia para tenderles trampa, alertaron este día en redes sociales.

A MIMORELIA.COM llegó el caso de una joven que estaba a punto de ser víctima de un grupo de personas encabezado por esta mujer que se vale de la lástima para un cuatro a las jóvenes.

De acuerdo a su testimonio, una señora "alta, güera y con pupilentes blancos" la abordó cerca de la sucursal de Salinas y Rocha que está en la avenida Madero.

La joven, de quien se guardará el anonimato, contó que la mujer le pidió ayuda para que la llevara a un banco cercado, a lo que la chica accedió y ambas se tomaron del brazo.

En el transcurso, la chica se percató de algunas cosas raras, como que dos chavos las seguían y que cerca de ellas estaba un auto blanco que al parecer esperaba a la falsa ciega.

Asimismo, la chica dijo que al percatarse de que podría estar en riesgo logró zafarse de la mujer y se mezcló con un grupo de transeúntes hasta que se puso a salvo en un negocio del centro.

Por último, alertó a la gente para tener cuidado de esta persona y otras tantas que piden ayuda, pero resultan tener malas intenciones.

Éste es el mensaje íntegro:

"Amigos y conocidos , solo quiero prevenirlos

Al rededor de las 12pm del día de hoy ,salí de la escuela y me dirigía a sanfransico a comprar un material para mi escuela , a la altura de salinas y Rocha una señora que decía tener Ceguera , me aborda y me dice que si la puedo ayudar a llegar a la altura del banco. , Yo le dije que si y ella tomo mi brazo y camino con migo , empezó a hacerme plática y yo le respondia ( ya que yo pensaba que me hacía plática en lo que la ayudaba ) a la altura del KFC de la madero , me dice si ves un carro blanco que me dices ya que me vienen siguiendo Algo no me cuadro y me sentí rara , ya que estaba un carro blanco parado a unos 3 locales de dónde ella dijo ,

de reojo alcance a ver cómo le hacía señas a dos chavos que iban enfrente de nosotros y repetía que le daríamos para arriba , a lo que le dije a la señora que hasta ahí la dejaba por qué yo me quedaba ahí en el KFC . La señora me dice que ella entraría con migo y que pagaría mi almuerzo , la señora se despistó y pude safar del brazo .. y caminar con unas compañeras que iban adelante en eso la señora se quedó parada y los dos chavos iban atrás de nosotros y como pudimos llegamos a una papelería , y pude pedir ayuda a conocidos que andaban cerca .

Pongan mucho cuidado la señora finge estar ciega para que la ayuden .....

Si una señora alta wera con pupilentes blancos se les acerca y pide ayuda , no le agan caso .. hoy pude yo salir librada...

Yo por querer ayudar a una persona que ni lo merecía me lleve el peor susto de mi vida😨😨

Compartan para que estén alerta las demás personas 🙏🏻" (sic).

RYE