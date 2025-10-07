Morelia

Falla mecánica provoca susto en el Periférico; autoridades evitan tragedia

El vehículo presentó una falla mecánica que derivó en un conato de incendio, atendido oportunamente por oficiales municipales
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Oficiales de la Policía de Morelia atendieron un reporte sobre una camioneta con falla mecánica que comenzó a incendiarse sobre el Periférico Paseo de la República, a la altura de la Macroplaza Estadio, en la colonia Lago 1.

Gracias a la rápida acción de los agentes municipales, el conato de incendio fue controlado sin que se registraran personas lesionadas. Posteriormente, el vehículo fue retirado de los carriles centrales para evitar un accidente mayor.

De acuerdo con la corporación policial, el incidente se atendió de manera inmediata tras recibir el reporte ciudadano, demostrando la coordinación entre los elementos de seguridad y los servicios de emergencia.

La Policía de Morelia reiteró su compromiso con la seguridad vial y exhortó a la ciudadanía a mantener en buen estado sus vehículos para prevenir situaciones similares.

