Faena vital en la Mintzita: prevención de incendios y vida

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el Área Natural Protegida Manantial de la Mintzita se llevó a cabo una faena de prevención de incendios, una jornada silenciosa y decisiva frente a la amenaza del fuego y el olvido.

Con herramientas sencillas y voluntad firme, se abrieron brechas cortafuego para interrumpir el avance de posibles siniestros en la temporada crítica. Al mismo tiempo, la faena avanzó con un gesto de esperanza: el riego de auxilio a ejemplares de zapote prieto (Diospyros xolocotzii), una especie endémica catalogada en peligro de extinción, cuyo futuro depende de acciones inmediatas y sostenidas.

La Mintzita no es solo un manantial; es un refugio de biodiversidad y un patrimonio natural que exige cuidados constantes. Quienes participaron lo saben: falta mucho por hacer. Por ello, la comunidad continuará convocándose a nuevas faenas de cuidado y protección, entendiendo que la conservación no ocurre en un solo día, sino en la suma de esfuerzos persistentes.