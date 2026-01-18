Facultad de Letras UMSNH se deslinda de carteles contra rectora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Facultad de Letras de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) se deslindó públicamente de los carteles con señalamientos y ofensas dirigidos a la rectora Yarabí Ávila González, mismos que fueron colocados en la fachada de su edificio.

A través de un comunicado oficial difundido en su página de Facebook, la dependencia académica declaró no tener relación con la autoría, colocación ni contenido de dichos mensajes.

“La institución reprueba cualquier expresión que atente contra la dignidad de las personas”, señaló, al tiempo que reiteró la importancia de preservar el respeto como principio rector en la vida universitaria.