Facultad de Derecho de la UMSNH se pronuncia contra la violencia de género

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de un comunicado oficial emitido el 21 de noviembre de 2025, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) reafirmó su compromiso absoluto con la seguridad, dignidad e integridad de todas las mujeres que integran su comunidad universitaria, incluyendo alumnas, académicas y personal administrativo.

La institución subrayó que no se tolerará, bajo ninguna circunstancia, cualquier forma de violencia de género. Como formadora de profesionales del Derecho, la Facultad señaló que asume con plena responsabilidad la obligación de garantizar espacios seguros, inclusivos y libres de violencia.

En este sentido, informó que se fortalecen continuamente acciones de prevención, vigilancia y atención, así como mecanismos institucionales de apoyo y acompañamiento establecidos por la propia UMSNH.

El comunicado también destacó que la comunidad universitaria cuenta con canales confidenciales y especializados para reportar situaciones que vulneren derechos o pongan en riesgo la integridad de las personas. Toda comunicación recibida, afirmaron, será atendida con responsabilidad, prontitud y sensibilidad.