Extorsión y explotación, delitos que enfrentan adultos mayores en Morelia: SSPC

En este tenor, el secretario señaló que este tipo de reportes encienden las alertas ante otros posibles casos de explotación de este sector de la población, y recalcó que quienes resulten responsables pueden enfrentar consecuencias penales, ya que este delito se contempla dentro de una de las modalidades de explotación y violencia económica.

Por otra parte, compartió que en temas de extorsión los adultos mayores también suelen ser víctimas a través de distintas modalidades, entre estas despojo o manipulación, esto con relación a los recursos que adquieren a través de programas sociales.

"Se instala un dispositivo de seguridad en las inmediaciones de los bancos donde se les deposita este recurso, para evitar que sean víctimas de fraude […]", recalcó.

El funcionario explicó que, con el paso del tiempo, quienes cometen este tipo de delitos han ido innovando en sus prácticas para resultar más convincentes ante las víctimas.

Detalló que lo que han detectado es que los responsables suelen generar confianza con los adultos mayores, convencerlos de entregar su dinero o incluso engañarlos para que les abran las puertas de sus hogares y así despojarlos de sus bienes.

Alarcón Olmedo indicó que el año pasado se captaron cinco reportes relacionados con este tipo de situaciones y, aunque no se cuenta con personas detenidas, la información correspondiente fue canalizada a la Fiscalía.

Finalmente, el secretario hizo un llamado a las y los adultos mayores para que desconfíen de personas que se les acerquen con el argumento de que ganaron la lotería, que busquen cambiarles joyas o intenten convencerlos de llevarlos a sus domicilios.

"Hay que desconfiar de manera inmediata y buscar el módulo de la Policía más cercano; en el Centro está en Plaza de Armas, o bien acercarse a alguno de los elementos que se encuentren en el despliegue territorial", concluyó.

