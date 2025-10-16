Extorsión telefónica a comerciantes de Morelia sigue registrándose, con hasta 3 casos al mes: CANACO

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cada mes, entre dos y tres afiliados a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) delegación Morelia reciben llamadas telefónicas de extorsión, informó Alondra Villaseñor Fernández, presidenta de la institución.

En entrevista, Villaseñor Fernández señaló que, dentro del sector que representa, las extorsiones telefónicas continúan siendo una de las principales afectaciones para el gremio.

“Se está trabajando desde lo nacional, no es solo en la ciudad o en el estado, sino a nivel nacional que es como se presenta esta problemática (…)”, subrayó.

Agregó que, según el registro con el que cuentan, en Morelia no todos los comerciantes afectados presentan las denuncias correspondientes, principalmente por temor a represalias o por la burocracia que implica el proceso.

Sin embargo, detalló que lo que sí suelen hacer es reportar el número telefónico desde el cual se realiza la extorsión, con el fin de que quede un registro respecto a este delito.

Por consiguiente, la presidenta de la Canaco Servytur delegación Morelia mencionó que esta problemática ha sido atendida por las autoridades en materia de seguridad, quienes mantienen comunicación constante con el sector empresarial.

Por su parte, la Policía Morelia compartió a este medio de comunicación que en agosto y septiembre captaron en promedio menos de cinco reportes semanales relacionados con intentos de extorsión telefónica a la ciudadanía.

Sobre este tema, el comisionado de Seguridad en Morelia, Pablo Alarcón Olmedo, ha resaltado en entrevistas anteriores la importancia de que la población afectada realice los reportes correspondientes.

Ya que de esta forma, ha mencionado que se puede incidir en el combate de este delito, y a la par permitir que los elementos policiales actúen oportunamente, evitando que las víctimas realicen algún tipo de transacción económica a los presuntos delincuentes.

BCT