¡Expresa tu estilo! Taller de delineado gráfico en el Centro de Morelia
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si te apasiona el maquillaje y quieres elevar tu look con un solo producto, este sábado 18 de octubre podrás hacerlo en el Taller de Delineado Gráfico, una experiencia creativa que se llevará a cabo en el Café Pastelonia, en el Centro Histórico de Morelia.

El taller será impartido por la artista del maquillaje @isis.mkpi7, y está dirigido a personas interesadas en aprender técnicas de delineado artístico con un enfoque moderno.

Fecha: sábado 18 de octubre
Hora: 4:00 p.m.
Lugar: Café Pastelonia, calle Corregidora 694, colonia Centro
Costo: $200 MXN (incluye delineador)

Organizado bajo la iniciativa “Hecho por Morras”, el evento busca fomentar el aprendizaje colectivo y la autoexpresión a través del maquillaje, en un ambiente seguro y de comunidad.

Los organizadores recomiendan apartar lugar con anticipación, ya que el cupo es limitado.

