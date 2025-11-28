Expresa Alfonso Martínez su solidaridad a productores del área rural

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El apoyo al campo de Morelia es un trabajo permanente del Gobierno del presidente Alfonso Martínez Alcázar, quien este viernes refrendó toda su solidaridad ante las condiciones económicas adversas que atraviesan las y los campesinos.

Durante la entrega de cabezas de ganado a productores de la tenencia de Santiago Undameo, el alcalde expresó su apoyo a las protestas que miles de trabajadores realizaron en el país, para exigir precios justos y más seguridad en las carreteras.

Alfonso Martínez mencionó que las demandas son legítimas porque responden a unas condiciones de mercado desfavorables para los campesinos, que tienen que vender sus productos a precios muy bajos -sobre todo el maíz- y poco competitivos.