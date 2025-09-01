¡Exprésate con colores y recortes! Llega Taller de Diario Collage a Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris) anunció la apertura del Taller de Diario Collage, un espacio creativo donde las ideas se transforman en imágenes y las emociones se convierten en arte.

El curso iniciará el próximo 10 de octubre de 2025, con sesiones los viernes de 11:00 de la mañana a 12:30 del día. El costo de inscripción es de 350 pesos en pago único, y el registro se realiza en línea a través de un formulario disponible en la convocatoria oficial.

De acuerdo con la dependencia municipal, el taller está diseñado para que las y los participantes puedan plasmar historias únicas y personales mediante la técnica de collage, combinando recortes, fotografías y elementos gráficos que dan vida a diarios artísticos.