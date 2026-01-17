Exposición sobre Gaudí podría llegar a Morelia este 2026: Secultura

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Entre las distintas exposiciones que se podrían concretar en Morelia se encuentra una enfocada en la obra de Gaudí, compartió Fátima Chávez Alcaraz, titular de la Secretaría de Cultura de Morelia (Secultura).

En entrevista colectiva, la secretaria señaló que, al igual que el año pasado, para este 2026 se tienen previstas diversas exposiciones al aire libre en distintos espacios de la capital michoacana.

Aunado a esto, indicó que, si bien el proyecto aún se encuentra en proceso de consolidación, existe la posibilidad de que dicha exposición sobre el español Antonio Gaudí se realice en colaboración con las oficinas de Cataluña en México.

“Vamos a seguir trabajando en ese eje; creo que es importante tener esta ventana de arte en la ciudad (…)”, resaltó la funcionaria municipal .