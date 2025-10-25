Morelia

Exposición ‘Entre el rito y la penumbra’ llega al Museo del Estado

Exposición ‘Entre el rito y la penumbra’ llega al Museo del Estado
FACEBOOK/Museo del Estado de Michoacán
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo 30 de octubre, el Museo del Estado de Michoacán será sede de la inauguración de la exposición "Entre el rito y la penumbra", una muestra de pintura y dibujo a cargo del artista Gabriel Alfonso, que explora escenas inspiradas en el legendario mexicano.

La exposición se presentará en la sala de exposiciones temporales del recinto cultural, y abrirá sus puertas al público en punto de las 17:00 horas. La entrada es libre.

“Entre el rito y la penumbra” propone un recorrido visual por relatos simbólicos, elementos rituales y figuras míticas del imaginario nacional, plasmados con una estética contemporánea y expresiva.

FACEBOOK/Museo del Estado de Michoacán

La exposición busca acercar al público a expresiones artísticas que reinterpretan mitos y símbolos del imaginario mexicano, invitando a reflexionar sobre la relación entre lo legendario y lo contemporáneo.

BCT

Morelia
Museo del Estado
Entre el rito y la penumbra
Gabriel Alfonso

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com