Exposición de momias en el Panteón Municipal supera las 8 mil visitas este año

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La exposición de las momias del Panteón Municipal ha recibido más de 8 mil visitas en lo que va del 2025, y para este día de muertos se mantendrá abierta la exhibición, informó Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, titular de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

El funcionario destacó que desde hace algunos años se mantiene esta exposición, la cual ha tenido muy buena aceptación por parte de la ciudadanía.