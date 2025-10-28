Exposición de momias en el Panteón Municipal supera las 8 mil visitas este año

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La exposición de las momias del Panteón Municipal ha recibido más de 8 mil visitas en lo que va del 2025, y para este día de muertos se mantendrá abierta la exhibición, informó Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, titular de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.
El funcionario destacó que desde hace algunos años se mantiene esta exposición, la cual ha tenido muy buena aceptación por parte de la ciudadanía.
“Este año tenemos el registro que nos reporta el personal de panteones: fueron arriba de 8 mil 500 visitantes en lo que va de este 2025. Son ocho momias las que tenemos en el espacio (…)”, puntualizó.
Señaló que para este Día de Muertos en el Panteón Municipal se mantendrá abierta la exhibición para que más personas puedan visitarla, particularmente estará abierta de 7:00 a 19:00 horas.
Vázquez Vargas agregó que durante estas fechas (del 31 de octubre al 2 de noviembre) se esperan más de 120 mil visitantes en dicho camposanto, por lo que en el área de la exposición se controlará el acceso para agilizar el recorrido de quienes acudan.
Finalmente, el secretario recordó que como en años anteriores, los recorridos nocturnos que realizan algunos guías turísticos en los cementerios no estarán permitidos, esta media se implementa con el objetivo de mantener el orden y a la par, respetar esta tradición.
