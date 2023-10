Expondrán 52 obras del Museo del Prado en Morelia durante 3 meses

El director señaló que les gusta estar en la calle porque hay públicos que no se convierten en visitantes porque hay una autorepresión pues consideran que los museos no son parte de su vida, pues hay barreras sociales, económicas y culturales que implican en la práctica que no acudan, por eso el recinto quiere salir a la calle, "es uno de nuestros proyectos estrella de los que nos sentimos más orgullosos".

La selección exhibirá a exponentes de pintura española, flamenca, italiana, alemana y francesa, y hay algo de pintura americana.