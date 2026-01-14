Expo “Vive tu Evento” llega al Grand Cantalagua Hotel, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde un viaje a la playa hasta diversos descuentos y rifas de servicios, la Expo "Vive tu Evento" llegará a Morelia el próximo 28 de febrero y 01 de marzo, en las instalaciones del Grand Cantalagua Hotel, donde la población podrá conocer los servicios que se ofrecen para cualquier tipo de eventos, como son XV Años, bodas, caterings, coffee break, actividades empresariales y más.

La coordinadora del evento, Esperanza Arcos, indicó que se trata de un evento gratuito para toda la población, y que no solo es una expo convencional, sino vivencial, donde las y los interesados podrán conocer los paquetes que ofrecen desde el servicio de alimento, de limusina, de pista de baile, de música, hasta el vestido que requiere la novia o quinceañera para lucir espectacular en su día.