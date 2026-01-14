Expo “Vive tu Evento” llega al Grand Cantalagua Hotel, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde un viaje a la playa hasta diversos descuentos y rifas de servicios, la Expo "Vive tu Evento" llegará a Morelia el próximo 28 de febrero y 01 de marzo, en las instalaciones del Grand Cantalagua Hotel, donde la población podrá conocer los servicios que se ofrecen para cualquier tipo de eventos, como son XV Años, bodas, caterings, coffee break, actividades empresariales y más.
La coordinadora del evento, Esperanza Arcos, indicó que se trata de un evento gratuito para toda la población, y que no solo es una expo convencional, sino vivencial, donde las y los interesados podrán conocer los paquetes que ofrecen desde el servicio de alimento, de limusina, de pista de baile, de música, hasta el vestido que requiere la novia o quinceañera para lucir espectacular en su día.
Enfatizó que se trata de proveedores confiables que tienen una trayectoria en el servicio, por lo que comentó que se contará con alrededor de 30 expositores, donde la calidad será primordial antes que la cantidad, a fin de dar un servicio que genere clientes. El horario de atención será de 11:00 a 17:00 horas.
Asimismo, invitó a todos los interesados en participar con sus servicios en la Expo a comunicarse con los organizadores para conocer los espacios disponibles; esto, a través de las redes sociales de Expo "Vive tu Evento" Morelia. Recordó que, como parte de las actividades, se hará una pasarela con vestidos de XV Años y de bodas para que las interesadas vean el atractivo para sus eventos y, como plus, Ceremonias Chilchota otorgará el ramo que combine con el vestido. Serán dos horarios para la pasarela: a las 13:00 y 17:00 horas.
En su oportunidad, el representante del Grand Cantalagua Hotel, Arturo Moreno, señaló que por primera vez el recinto será sede de la Expo, donde además se promocionarán las instalaciones y todo lo que se ofrece para los eventos, como son los salones y las habitaciones para la luna de miel y para los invitados de la gran fiesta.
También se contará con los servicios de sonido, pista de baile, comida, limusina, recuerdos y souvenirs, para que cada detalle de las fiestas o eventos empresariales pueda ser disfrutado por los clientes.
