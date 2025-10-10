Expo Tu Casa 2025 ofrece vivienda, créditos y registro para agentes

La Sedeco dispone de un módulo informativo donde se brindará asesoría sobre el RAIEM, mecanismo creado para dar certeza jurídica a la ciudadanía y promover la transparencia en las operaciones inmobiliarias. En ese espacio, las y los agentes podrán iniciar su registro en línea, conocer los requisitos y acceder a: raiem.michoacan.gob.mx/

Además, la expo cuenta con áreas de crédito y financiamiento, espacios de networking, zona infantil y actividades musicales, consolidándose como un punto de encuentro estratégico para el sector de la construcción y la vivienda en Michoacán.

El titular de la Sedeco, Claudio Méndez Fernández, destacó que la participación de la dependencia busca “impulsar un mercado inmobiliario ordenado, confiable y competitivo, que contribuya a la generación de empleo y al crecimiento económico del estado”.