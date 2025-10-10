Morelia

Expo Tu Casa 2025 ofrece vivienda, créditos y registro para agentes
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) impulsa y participa en la cuarta edición de la Expo Tu Casa y Construcción Morelia 2025, que se lleva a cabo del 10 al 12 de octubre en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo), con el propósito de fortalecer la formalidad y profesionalización del sector inmobiliario a través del Registro de Agentes Inmobiliarios del Estado de Michoacán (RAIEM).

Durante tres días, en un horario de 10:00 a 19:00 horas, con entrada y estacionamiento gratuitos, el evento reúne a desarrolladores, inmobiliarias y proveedores de materiales, además de ofrecer a las familias michoacanas una amplia gama de opciones para adquirir vivienda nueva, remodelada o en proceso de construcción, terrenos y alternativas de financiamiento mediante instituciones como Infonavit y Fovissste.

La Sedeco dispone de un módulo informativo donde se brindará asesoría sobre el RAIEM, mecanismo creado para dar certeza jurídica a la ciudadanía y promover la transparencia en las operaciones inmobiliarias. En ese espacio, las y los agentes podrán iniciar su registro en línea, conocer los requisitos y acceder a: raiem.michoacan.gob.mx/

Además, la expo cuenta con áreas de crédito y financiamiento, espacios de networking, zona infantil y actividades musicales, consolidándose como un punto de encuentro estratégico para el sector de la construcción y la vivienda en Michoacán.

El titular de la Sedeco, Claudio Méndez Fernández, destacó que la participación de la dependencia busca “impulsar un mercado inmobiliario ordenado, confiable y competitivo, que contribuya a la generación de empleo y al crecimiento económico del estado”.

