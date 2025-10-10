Expo Tu Casa 2025 ofrece vivienda, créditos y registro para agentes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) impulsa y participa en la cuarta edición de la Expo Tu Casa y Construcción Morelia 2025, que se lleva a cabo del 10 al 12 de octubre en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo), con el propósito de fortalecer la formalidad y profesionalización del sector inmobiliario a través del Registro de Agentes Inmobiliarios del Estado de Michoacán (RAIEM).
La Sedeco dispone de un módulo informativo donde se brindará asesoría sobre el RAIEM, mecanismo creado para dar certeza jurídica a la ciudadanía y promover la transparencia en las operaciones inmobiliarias. En ese espacio, las y los agentes podrán iniciar su registro en línea, conocer los requisitos y acceder a: raiem.michoacan.gob.mx/
Además, la expo cuenta con áreas de crédito y financiamiento, espacios de networking, zona infantil y actividades musicales, consolidándose como un punto de encuentro estratégico para el sector de la construcción y la vivienda en Michoacán.
El titular de la Sedeco, Claudio Méndez Fernández, destacó que la participación de la dependencia busca “impulsar un mercado inmobiliario ordenado, confiable y competitivo, que contribuya a la generación de empleo y al crecimiento económico del estado”.
RPO