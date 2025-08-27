Morelia

Expo Regreso a Clases reúne todos los útiles escolares en un solo lugar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir de este miércoles y hasta el domingo 31 de agosto, la Plaza Valladolid albergará la edición número 15 de la Expo Regreso a Clases, donde la población podrá adquirir todos los útiles escolares necesarios para el próximo ciclo escolar.

En el evento inaugural, María Guadalupe Herrera Calderón, titular de la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco), reconoció el esfuerzo de los más de 50 expositores que ofrecen artículos de la canasta básica escolar a precios accesibles.

Señaló que, además de apoyar la economía de las familias, con esta expo se impulsa y fortalece al sector de las y los papeleros locales.

Herrera Calderón destacó que la meta es superar los resultados de la edición anterior, en la que se registró la asistencia de más de 50 mil personas y una derrama económica de 9 millones de pesos. Por ello, extendió la invitación a la ciudadanía a acudir a la expo y consumir con los comerciantes locales.

Por su parte, Carmen Almanza, presidenta de Papeleros Unidos de Michoacán (Pumich), subrayó que los precios que ofrecen los expositores son accesibles gracias a los esfuerzos conjuntos y a los convenios establecidos con fabricantes.

“Esta Expo es más que importante, es la cúspide de la temporada escolar. Los oferentes que participan cuentan con todas las facilidades y con una ventana de oportunidades a favor de las familias que buscan siempre un precio justo, un descuento real y la calidad de un producto original y confiable”
recalcó

Cabe resaltar que la Expo Regreso a Clases estará vigente del 27 al 31 de agosto en Plaza Valladolid, en un horario de 09:00 a 20:00 horas. Además, contará con un área gastronómica y una ludoteca para los niños y niñas.

