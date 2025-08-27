Expo Regreso a Clases reúne todos los útiles escolares en un solo lugar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir de este miércoles y hasta el domingo 31 de agosto, la Plaza Valladolid albergará la edición número 15 de la Expo Regreso a Clases, donde la población podrá adquirir todos los útiles escolares necesarios para el próximo ciclo escolar.

En el evento inaugural, María Guadalupe Herrera Calderón, titular de la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco), reconoció el esfuerzo de los más de 50 expositores que ofrecen artículos de la canasta básica escolar a precios accesibles.