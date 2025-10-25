Expo Agro Morelia 2025 reúne productos elaborados por estudiantes y brigadas de la DGETAyCM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la participación de más de 20 stands de distintos planteles de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar (DGETAyCM), se lleva a cabo la Expo Agro Morelia 2025 en la plazuela de San Agustín, donde se presenta una amplia variedad de productos agroalimentarios.
Al respecto, el secretario de Desarrollo Rural, Roberto Carlos López García señaló que en esta Expo además de los estudiantes también se suman las brigadas de desarrollo tecnológico agrícola con productores locales que, a través de capacitaciones en coordinación con la DGETAyCM, trabajan en temas de transformación de productos del sector primario con asistencia técnica que impulse su actividad económica.
“Para que así se pueda fomentar productos con valor agregado que fortalezcan la actividad de las y los campesinos, para que no solo se dediquen a la producción de maíz, sino que cuenten con elementos que les permitan una actividad de traspatio o complementaria a su trabajo principal”, subrayó el secretario.
Respecto a los productos que ya se elaboran en Morelia a partir de estas capacitaciones, resaltó la producción de queso en la zona norte del municipio y la producción de hongo seta, un insumo con alto valor nutritivo para el consumidor, explicó.
Para finalizar, López García señaló que la Expo Agro Morelia estará abierta hasta las 18:00 horas de este sábado y se ofrecen no solo productos como carnes, frutas y verduras, sino también encurtidos, postres e incluso hay algunos productos de limpieza.
Cabe resaltar que esta Expo se desarrolla desde el viernes y en estos dos días se han exhibido y puesto a la venta productos elaborados por los diferentes centros educativos.
Como ejemplo, el secretario destacó la participación de la Escuela Tecnológica Agropecuaria de San José de Gracia, que el viernes presentó productos lácteos como quesos, los cuales aseguró que se agotaron ese mismo día.
BCT