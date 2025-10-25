Expo Agro Morelia 2025 reúne productos elaborados por estudiantes y brigadas de la DGETAyCM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la participación de más de 20 stands de distintos planteles de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar (DGETAyCM), se lleva a cabo la Expo Agro Morelia 2025 en la plazuela de San Agustín, donde se presenta una amplia variedad de productos agroalimentarios.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Rural, Roberto Carlos López García señaló que en esta Expo además de los estudiantes también se suman las brigadas de desarrollo tecnológico agrícola con productores locales que, a través de capacitaciones en coordinación con la DGETAyCM, trabajan en temas de transformación de productos del sector primario con asistencia técnica que impulse su actividad económica.

“Para que así se pueda fomentar productos con valor agregado que fortalezcan la actividad de las y los campesinos, para que no solo se dediquen a la producción de maíz, sino que cuenten con elementos que les permitan una actividad de traspatio o complementaria a su trabajo principal”, subrayó el secretario.