Explosión en polvorín deja un trabajador herido: PC Municipal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Alrededor de cinco trabajadores se encontraban en el polvorín ubicado en la zona del cerro del Quinceo que, la mañana de este jueves, registró una explosión. Al momento, se reporta que uno de ellos resultó herido y fue trasladado a un hospital de la ciudad, informó Francisco Xavier Lara Medina, coordinador de Protección Civil y Bomberos de Morelia.

El funcionario detalló a MiMorelia.com que, alrededor de las 11:30 horas, los números de emergencia recibieron reportes sobre una explosión en la colonia Lucio Cabañas, en la zona del cerro del Quinceo.

Como primer respondiente acudió la Policía Morelia y, posteriormente, personal de Protección Civil Municipal se incorporó para atender el incidente.