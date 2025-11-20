Morelia

Explosión en polvorín deja un trabajador herido: PC Municipal

CORTESÍA
Aholibama Andrade
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Alrededor de cinco trabajadores se encontraban en el polvorín ubicado en la zona del cerro del Quinceo que, la mañana de este jueves, registró una explosión. Al momento, se reporta que uno de ellos resultó herido y fue trasladado a un hospital de la ciudad, informó Francisco Xavier Lara Medina, coordinador de Protección Civil y Bomberos de Morelia.

El funcionario detalló a MiMorelia.com que, alrededor de las 11:30 horas, los números de emergencia recibieron reportes sobre una explosión en la colonia Lucio Cabañas, en la zona del cerro del Quinceo.

Como primer respondiente acudió la Policía Morelia y, posteriormente, personal de Protección Civil Municipal se incorporó para atender el incidente.

“Se trata de un polvorín establecido en un área rural, afortunadamente sin cercanía con vecinos, simplemente algunos cuartos habilitados como talleres para la elaboración de pirotecnia, con alrededor de cinco trabajadores; uno de ellos herido fue trasladado a un hospital de la ciudad”
explicó Lara Medina, al recalcar que los demás trabajadores no presentaron lesiones

En el sitio permanece la Guardia Civil con la unidad de explosivos, así como la Sedena y Protección Civil Estatal.

“La zona fue acordonada debido a que, según los trabajadores, aún existe material flamable y explosivo en las instalaciones”
indicó

Por ello, el coordinador señaló que se llevan a cabo labores de identificación y resguardo del material para proceder con la limpieza del área. Además, la Fiscalía General del Estado ya se encuentra en el lugar para realizar las actuaciones correspondientes, concluyó.

RPO

Explosión
polvorín Quinceo

