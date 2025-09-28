Exitoso arranque de la Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia

El día cerró con broche de oro con la presencia del actor Luis Gatica, quien leyó un fragmento de "Las Batallas en el Desierto" de José Emilio Pacheco, ante cientos de asistentes, que lo escucharon atentamente.

El gobierno de Morelia, a través de SeCultura, invita a la ciudadanía, a las y los visitantes a disfrutar de las diversas actividades del programa de la feria enfocado para todas las edades y gustos literarios y culturales, concluyendo el próximo 5 de octubre con la presencia de la escritora Patricia Portela.

Para mayor información del programa, se puede consultar en cultura.morelia.gob.mx.

BCT