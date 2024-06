Exige Pride Michoacán a partidos a combatir la simulación

Y lanzaron el mensaje, “hoy a esas alcaldesas electas, mujeres trans que tomarán protesta este 1 de septiembre queremos darles un mensaje, estaremos alertas a la creación de las direcciones municipales de atención a la diversidad sexual, pues como mujeres trans entienden la importancia de la atención especializada con enfoque interseccional, de género y de derechos humanos, estaremos vigilantes del presupuesto que el Cabildo asignará en 2025 a la atención, de la diversidad sexual así como estaremos atentas de las políticas públicas municipales que su administración implementará para la comunidad LGBT de su municipio”.

Expusieron “que si quieren quedarse las acciones afirmativas de la diversidad, se queden con ellas; pero se queden también con nuestras violencias, que se queden con la discriminación que vivimos en la mayoría de los espacios públicos y privados, que se queden con el daño emocional que sufren quienes no los aceptan sus familias, que se queden con la precariedad que viven quienes por su expresión de género no pueden acceder a un trabajo, con el acoso que viven en las escuelas las infancias diversas, que se queden con la impotencia que sienten las mujeres lesbomaternales que no pueden registrar como hijes de ambas a su descendencia, que se queden las violaciones correctivas, la terapia electroconvulsiva, la medicación, los exorcismos que viven quienes han sido víctimas de las ECOSIG, que se queden la expectativa de vida de las mujeres trans en este país, que ellos dijeron ser mujeres trans pero para nosotres no dejan de ser corruptas".